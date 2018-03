La fiebre que viven todos los peruanos por la selección peruana se puede percibir en cada esquina de todo el Perú. El combinado patrio se encuentra en Estados Unidos para una serie de amistosos como preparación para Rusia 2018. Existen miles de video relacionado con la selección en Facebook.



El protagonista del siguiente video de Facebook es un niño peruano hincha de la selección. El niño quería que le firmen su pelota de fútbol pero pasó algo insólito y quedó grabado para siempre en la Internet.



"¿ Christian Ramos me puedes firmar mi pelota?", se le escucha decir al niño. Christian Ramos se acerca y parece que no escuchó la petición y siguió avanzando llevándose la pelota y el plumón del pequeño. "¡Se llevó mi pelota!", es escucha decir al niño mientras que el seleccionado patrio se aleja. Todo quedó plasmado en Facebook.



El video se corta y no se ve qué sucede al final del mismo. Seguramente Christian Ramos firmó la pelota y se la devolvió al pequeño fanáticos de la selección peruana. Mira el curioso video de Facebook.



