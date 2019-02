Facebook viral: Filipino Romero Duno noqueó a boxeador hindú Kuldeep Dhanda con brutal derechazo en el round 2 | VIDEO

El noqueador filipino Romero Duno se anotó una impactante victoria sobre el hindú Kuldeep Dhanda, al noquearlo con un brutal derechazo, en solo dos asaltos de un combate realizado en la ciudad de Pasay, en Filipinas. Por lo impactante del golpe conectado, el video de lo ocurrido se volvió viral en las redes sociales.



Romero Duno, nacido en Filipina, pero radicado en los Estados Unidos; ya había mandado a la su oponente en el primer asalto.



Fue así que en segundo round, después de un breve intercambio de golpes, Romero Duno lanzó un poderoso gancho de derecha que terminó con Kuldeep Dhanda tendido en el piso.

Eso fue todo para el hindú, ya no se pudo levantar para el siguiente asalto. Pese a que el árbitro intentó realizarle la cuenta de protección , pero no había manera que se levante.



Con esta victoria Romero Duno conquistó el título de peso liviano continental de Asia de la AMB y no solo ello, también se ganó el derecho de ser parte de la cartelera Canelo Álvarez vs. Daniel Jacobs, el próximo mayo.

👊 Phillipine prospect Romero Duno [19-1] with a ruthless KO in round 2 against Kuldeep Dhanda last night.



pic.twitter.com/HlAfCRMzD4 — Solely Boxing 🥊 (@SolelyBoxing) 10 de febrero de 2019

Este combate le permitió a Romero Duno reencontrarse con su público de Filipinas, después de siete combates en los Estados Unidos.



Por lo violento del nocaut de Romero Duno sobre Kuldeep Dhanda, el videos se volvió en Facebook y otras redes sociales.