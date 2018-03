Facebook viral: 'Mister Chip' y su once ideal de los Mundiales, ¿habrá algún futbolista de la actualidad?

Faltan menos de 100 días para el inicio del Mundial Rusia 2018. Por ello, El reconocido estadista español, A lexis Tamaño ('Mister Chip') , publicó su once ideal de los Mundiales que alborotó la red sociales de Facebook.



"No me importa si ha jugado al fútbol como los ángeles en La Liga o en la Premier League, en la Copa de Europa o en la Copa Libertadores. Me da igual si ha metido 10.000 goles en su carrera. No me preocupa ni lo más mínimo si tiene millones de seguidores a sus espaldas que matarían por verle aquí", explicó 'Mister Chip'.



"Me es absolutamente indiferente si ha ganado Eurocopas, Copas América o si tiene la vitrina de su chalet de lujo repleta de títulos. Si no ha sido el mejor en su puesto, contando ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE los 836 partidos disputados en la historia de la Copa de Mundo, no tiene sitio en este equipo", añadió el estadista español.

El once de Mister Chip El once de Mister Chip

Con lo mencionado, 'Mister Chip' no consideró a futbolistas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes suman numerosos títulos a nivel de clubes, pero pocos con sus respectivas selecciones.