Facebook viral: Tenista Bernard Tomic contó que terminó con su novia en entrevista y ella no sabía [FOTOS]

Facebook viral : ¿Es la manera más insólita de separarse de tu pareja? Bernard Tomic, polémico tenista australiano, contó que terminó con su novia en entrevista y ella no sabía. ¿Cómo así? Aquí te contamos.



En declaraciones para el portal "Sydney Confidential", Bernard Tomic aseguró estar "soltero". ¿Y por qué es curioso lo que dijo? Porque Emma Blake-Hahnel no estaba enterada de eso, sino hasta que leyó la nota. Historia circula en Facebook.



"Leí un artículo y me quedé a cuadros, perpleja por la situación, porque Bernard y yo no habíamos roto", dijo sorprendida Emma Blake-Hahnel. Todo está en Facebook.



Sin duda, una insólita noticia que protagonizó el tenista australiano Bernard Tomic, quien actualmente ocupa la posición 169 del ranking ATP. ¿Qué harías en este caso?