FC Barcelona: Carles Puyol terminó bañado en sangre tras practicar este nuevo deporte |VIDEO |FOTOS

Carles Puyol , ídolo y ex zaguero de Barcelona , marcó su retiro del fútbol profesional en el verano del 2014, tocando la gloria, junto a Lionel Messi, pero su relación con el deporte no ha terminado. Después de patear por veinte años un balón decidió cambiar de pelota y dedicarse por pasión al pádel.



El zaguero de Barcelona ha impuesto el mismo temperamento con el que jugó al fútbol en este nuevo deporte, pese a que lo practica de forma amateur. Esto ha quedado en evidencia con dos fotos que ha compartido en su cuenta de Instagram con más de 9 millones de seguidores, quienes se quedaron con la boca abierta.



Carles Puyol terminó bañado en sangre desde el codo hasta la pierna izquierda, pese a lo dramática imagen el jugador nunca perdió la sonrisa lo que tranquilizó a sus seguidores, quienes entendieron que no se trataba de algo grave.



Carle Puyol y su nueva afición, el Pádel.

Carles Puyol también compartió la imagen de una pared de vidrio destruida y que corresponde a la cancha de Pádel donde estuvo practicando. "¿Algún día aprenderé a dosificar?", escribió el jugador en su publicación dejando entrever que chocó con el cristal que no aguantó el golpe del jugador de Barcelona.



"Eres muy fuerte", "tendrás que aprender a perder al pádel contra mí" y "joder hermano sabia que algún día iba a pasar esto jajajaja", comentaron Luis Figo, John Terry y Patrick Kluivert a Carles Puyol.