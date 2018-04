FC Barcelona: Así fue la emotiva despedida de Andrés Iniesta sin Lionel Messi [VIDEO y FOTOS]  

Andrés Iniesta , uno de los jugadores más talentosos en la historia moderna de FC Barcelona , se despidió 22 años después de su llegada al club y lo hizo rodeado de su familia y de sus compañeros, excepto Lionbel Messi y Luis Suárez. Durante la conferencia de prensa el volante no pudo contener la lágrimas entre tanta emoción.



Andrés Iniesta confesó que le cuesta marcharse de un lugar donde fue completamente feliz. “Siendo honesto conmigo mismo y con el Barcelona, que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año. El club que me acogió a los doce años se merece lo mejor de mí y en el futuro más cercano ya no podría dárselo en ningún sentido, ni físico, ni mental”, dijo con honestidad el popular 'Cerebro'.



Para Andrés Iniesta es importante marcharse en el escenario y el momento adecuado. "Es un día muy difícil para mí, llevo toda mi vida aquí y decir adiós a mi casa y a mi vida es muy complicado, pero entiendo por ley de vida que cada vez es mas difícil: no me perdonaría vivir una situación incómoda en el club que me ha dado todo. No me lo merezco y el club tampoco”, señaló el mediocampista de Barcelona.



El volante de Barcelona agradeció la amistad de Lionel Messi y otros compañeros, pero en especial a su esposa. “Agradezco a todos los que han estado en el día a día a lo largo de estos años, a los aficionados que me han mostrado su cariño, a mis padres y a mi hermana. Hace 22 años vinimos aquí en coche y hoy están aquí conmigo. Y a la persona más maravillosa que me he encontrado en mi vida, mi mujer, que me hace feliz cada día y con la que nos hemos regalado estos tres tesoros", añadió Andrés Iniesta.



El cerebro de Barcelona dejó abierto su futuro y no confirmó su partida al fútbol chino como se ha especulado.. “Hay cosas por cerrar, lo único que siempre he dicho es que no competiría nunca contra mi club, así que todos los escenarios que no sean Europa pueden ser, cuando acabe la temporada ya sabremos el lugar elegido”, dijo Andrés Iniesta que era grabado por las cámaras del club catalán que preparan un documental sobre su carrera.