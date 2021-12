Ferran Torres se convirtió en el segundo fichaje de la etapa encabezada por Xavi Hernández. Este martes, Barcelona anunció la contratación del futbolista, quien ha firmado por cinco años y medio hasta junio del 2027. Así, el atacante que estuvo en Manchester City hasta hace unos días, volverá a LaLiga Santander, donde ya defendió los colores de Valencia.

“El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para el traspaso de Ferran Torres. El jugador ha firmado contrato con el Club para las próximas 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros”, detalló el conjunto catalán sobre las condiciones que acordaron con el futbolista.

Asimismo, el conjunto blaugrana informó que el lunes 3 de enero se realizará la presentación oficial del jugador. Ferran, con la presencia de público en las tribunas, pisará la cancha del Camp Nou. Luego, el ex ‘Ciudadano’ entrenará con el resto de sus compañeros y cerrará con una rueda de prensa.

Ferran Torres es nuevo jugador de Barcelona. (Foto: Captura de Twitter)

Es importante mencionar que Ferran Torres no podrá debutar el domingo 2 contra Mallorca en LaLiga. El delantero todavía no ha sido inscrito oficialmente para defender los colores del elenco blaugrana. Asimismo, el diario AS reportó que el ex Valencia anda lesionado y necesita unos días para estar en buena forma.

De otro lado, los medios españoles han desvelado cuáles son las cifras del contrato. El fichaje de Ferran le costaría al Barcelona unos 55 millones más diez en variable.

Según el diario Marca, el Barça pagará estas cláusulas si gana Champions y Ferran Torres juega el 70% de los partidos (45 minutos). Si el futbolista gana el Balón de Oro, o la Bota de Oro o si el Barça lo vende por una cantidad superior a los 100 millones de euros en el futuro.

Torres, de 21 años, ha marcado 16 tantos en 43 partidos con el Manchester City desde que se incorporó procedente del Valencia el pasado año. En sólo una temporada, conquistó la Premier League, la Copa de Liga y disputó la final de la Champions League.