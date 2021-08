Movimientos en el último días del mercado de pases 2021-22. Para sorpresa de muchos, Ilaix Moriba le puso punto final a su vínculo con Barcelona y fichó por Leipziz. La operación se completó por más 16 millones de euros, más 6 en variables.

El futbolista nacido en Guinea Conakry firma por cinco temporadas con el Leipzig, que ha perdido dos de los tres partidos de la Bundesliga que ha disputado bajo las órdenes de Jesse Marsch y que en la Liga de Campeones está encuadrado en uno de los grupos más difíciles con el Manchester City, el Paris Saint-Germain y el Brujas.

En el inicio de las negociaciones, el Leipzig ofreció 6 millones de euros por el jugador y el Barcelona respondió que no bajaría de los 20. Finalmente, han encontrado un punto en común partiendo una parte del traspaso en variables que si se cumplieran podrían llegar a prácticamente alcanzar la cifra inicial que demandaba el club catalán. Además, el Barça se reserva un 10% del traspaso por una futura venta del jugador.

Así anunció Leipzig la llegada de Ilaix Moriba.

Show Player

Así, Moriba termina un verano aciago para él. Este curso debía convertirse en una pieza fundamental del Barça de Ronald Koeman tras dar sus primeros pasos en el primer equipo la temporada pasada y al final, por su insistencia y la de sus agentes en renovar al alza en un momento de extrema gravedad económica, sus pasos se han alejado del club que lo ha formado.

Todo empezó cuando la dirección deportiva, de acuerdo con el presidente Joan Laporta, decidió que no comenzara la pretemporada con el primer equipo hasta que no rebajara sus pretensiones a la hora de renovar (acababa contrato el 30 de junio de 2022). Pero esta maniobra de presión del Barcelona no hizo recapacitar a Moriba y a su entorno y el verano fue avanzando sin que ninguna de las dos partes cediera.

La situación llegó a un punto tan crítico que el Barcelona estaba dispuesto a mantenerlo en la grada durante la temporada y hacerlo entrenar con el juvenil (aún tiene edad para jugar en esta categoría).

Con información de EFE.