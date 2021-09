A REY MUERTO REY PUESTO. Si bien en el FC Barcelona el presidente Joan Laporta ha debido salir a dar un discurso para calmar los ánimos tras los últimos resultados, a puertas cerradas la opinión sería otra. Tras el desastre en Champions League contra el Bayern Munich y el último empate ante Granada, en el Barcelona tendrían claro que el entrenador Ronald Koeman no continuaría en la institución.

Según el diario Mundo Deportivo, Barcelona ya decidió que si el juego del equipo y los resultados no mejoran, Ronald Koeman será cesado. Por ello hay dos nombres que ‘pican en punta’ para tomar el puesto del holandés y estos son Xavi Hernández y Roberto Martínez.

Xavi renovó este año con el Al-Sadd y si bien en su contrato no se especifica que podría dejar el club si hay propuesta del Barza, no se le pondrían trabas. Además, el ex volante ya dejó en claro que su sueño es estar al frente del cuadro ‘culé'.

Lo de Roberto Martínez es algo más complicado, porque además de tener contrato vigente con la selección de Bélgica, se le viene la Nations League este mes de octubre y el Mundial-2022 en el horizonte. Además, su salida costaría millones de euros como indemnización.

Hay otro nombre que también gusta mucho en el Barza y es el de Ten Hag, quien ha impuesto un estilo brillante y contudente con el Ajax. Pero con las ligas ya iniciadas se descuenta que no sería fácil sacarlo del fútbol holandés. El también holandés Cocu y los italianos Andrea Pirlo y Antonio Conte también se barajan como opciones, aunque algo más lejanas.

Joan Laporta evitó referirse al caso de Ronald Koeman durante su mensaje a los hinchas. (Foto: Barcelona)

Pero atención, porque el Barcelona también medita los impactos negativos de un despido a Koeman. Despedir al actual entrenador le supondría a la entidad 12 millones de euros de indemnización en un momento en el que las arcas están vacías. Además, con la liga ya empezada un cambio de timón supondría un impacto en la plantilla.

El Barça está inmerso en una sucesión de partidos cada tres días hasta el 2 de octubre, cuando visitará al Atlético de Madrid, el conjunto azulgrana no tendrá tiempo para respirar entre encuentros. Hasta entonces le esperan Cádiz, Levante, Benfica y el cuadro rojiblanco y quién querría hacerse cargo de esta manera.

Finalmente, hay Asamblea de Compromisarios el fin de semana del 17 de octubre y este será un tema del cual se le presione al presidente Laporta si es que no hay solución.

