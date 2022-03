FC Barcelona desea voltear página de la Europa League y seguir con su trabajo dentro del torneo español. Xavi Hernández brindó declaraciones a la prensa a poco del duelo que tendrá el FC Barcelona ante el Osasuna y se refirió al estado de sus jugadores, el partido ante el Galatasaray, así como la posibilidad de que lleguen jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Respecto al empate contra el Galatasaray, Xavi consideró que les “faltó atacar mejor, dividir mejor los centrales, entender mejor la posición de los interiores, el ‘9′ no bajar tanto a recibir porque no tenía pase con los interiores. Nos faltó más circulación, no estuvimos finos en la primera parte, en la segunda se nos dio mejor pero no nos dio para ganar”.

Sin embargo, el DT del ‘Barca’ tiene claro que lo más importantes es su siguiente duelo por LaLiga Santander: “Mi cuenta es mañana, contra Osasuna en casa. No pienso más allá. Mi cabeza no está el Galatasaray del jueves. Analizar a Osasuna, que hacen las cosas muy bien, me centro en el partido de mañana”.

Asimismo, Xavi se expresó respecto a las posibles llegadas de Mbappé o Haaland: “Son hipótesis. Cualquiera quiere jugadores importantes, ahora entreno a Ansu, Pedri, Busquets... los que tengo. Estaría muy bien para la Liga que vengan estos futbolistas Creceríamos como Liga, los clubs que los fichen crecerían, todo tendría más foco. Sin más”.

Sobre la derrota del PSG ante el Real Madrid

“Tengo relación de amistad con Messi y le he mandado ánimos, sin más. Son situaciones del fútbol, cuando parecía que iba de cara para el París el Madrid sacó la cara y le dio la vuelta. La Champions es así. Cuando bajas la intensidad el rival te pasa por encima”, sostuvo Xavi sobre el pase del conjunto blanco a cuartos de final de la Liga de Campeones.