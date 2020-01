Fede Valverde, clave en el título del Real Madrid en la final de la Supercopa de España ante Atlético de Madrid y elegido el mejor jugador del partido, indicó en conferencia de prensa que le pidió disculpas a Álvaro Morata tras la falta que le cometió cuando el ‘colchonero’ estaba solo frente al arco merengue y agregó que eso “no se debe hacer”.

“Pido disculpas a Álvaro Morata pero era lo único que me quedaba hacer por el equipo. Estoy feliz por el título, pero me queda la espina por lo que hice porque no fue bueno”, dijo Fede Valverde, designado como el mejor jugador del equipo.

Además, el uruguayo reveló que Diego Simeone le dijo algo para apoyarlo, pero que no lo iba a comentar: "Lo quiero destacar porque eso no lo hace cualquiera”.

Valverde evitó gol, pero se ganó la tarjeta roja en la final de la Supercopa de España.

“(Mis compañeros) me felicitaron porque hoy por hoy se destaca esa jugada, una de las últimas y se quedaba un mano a mano con el portero. Cada esfuerzo y compromiso de todos los que jugaron y estuvieron en el banquillo. Me felicitaron y lo disfruté mucho”, dijo el sudamericano, quien comentó que será papá proximamente.

Real Madrid se convirtió en campeón de la Supercopa de España al vencer 4-1 al Atlético de Madrid en la tanda de penales.

