A pocos días del Perú vs. Argentina, la Federación Peruana de Fútbol (FPF)fue multada por la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi por infringir los derechos de los consumidores durante los partidos entre Perú vs. Brasil y Perú vs. Argentina”, que se jugaron en el Estadio Nacional durante el 2016, por las Eliminatorias Rusia 2018.



Mediante un comunicado de prensa, Indecopi indicó que la multa a la FPF, que ascendería a más de 95 mil soles, se debe además que el Estadio Nacional no contaba con Libro de Reclamaciones y por ello los afectados no pudieron dejar constancia del abuso del que fueron objeto en aquellas oportunidades.

En el Perú vs. Brasil, Indecopi indicó que la FPF "defraudó las expectativas de los consumidores que no pudieron ingresar al recinto deportivo, sin mediar justificación" y por informar que los usuarios o hinchas no tenían derecho a exigir la devolución de los pagado por sus entradas.



La multas impuestas por Indecopi a la FPF son:



- 65.610 soles por infringir el deber de idoneidad

- 20.250 por no tener el Libro de Reclamaciones

- 7.290 por no exhibir aviso del Libro de Reclamaciones

La FPF dispone de 30 días, como plazo máximo, para acreditar que sí devolvió el dinero o realizó el canje de entradas a todos los hinchas afectados.