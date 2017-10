Perú vs Colombia: Federico Salazar imita al Oreja Flores y es lo mejor que verás hoy [VIDEO y FOTOS]

Durante el noticiero de América Televisión, Primera Edición, se presentó el cantante Marco Romero a interpretar la canción que lo elevó a la fama en Perú, "Porque yo creo en ti". Los conductores del espacio televisivo no dudaron en moverse al ritmo de la música, llamó la atención sobre todo Federico Salazar.



El periodista Federico Salazar bailó al ritmo de la canción y hasta se animó a imitar al futbolista Oreja Flores. Su esposa y figura de la televisión, Katia Condos, escribió en Instagram que ese baile es la cábala para el partido de hoy.



El video del baile de Federico Salazar tiene 6.089 reproducciones. Los comentarios a la publicación de Katia Condos no se hicieron esperar: "jajajajajaj Federico es el mejor, me hago la pichi", se lee en los comentarios de Instagram.



El periodista es muy querido en redes sociales. La alegría de Federico Salazar fue contagiosa, Natalie Vértiz y Verónica Linares también se animaron a bailar al ritmo del festejo de Marco Romero.



Como se recuerda, Perú y Colombia protagonizarán un gran enfrentamiento en busca de la clasificación al Mundial de Rusia 2018. El vencedor tendría el pase directo, siempre y cuando los otros resultados (en simultáneo) los favorezcan. También podrían disputar el repechaje.

Federico Salazar baila Yo Creo en Ti