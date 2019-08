Felipe Melo lloró tras ser expulsado por segunda vez en 9 días en Palmeiras vs Gremio por Copa Libertadores [VIDEO] El volante brasileño fue expulsado en el Gremio vs Palmeiras por la Copa Libertadores y no soportó tamaña tristeza. Dejó la cancha en medio de un desconsolador llanto y ayudado por sus compañeros.

