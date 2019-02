Caracas: Fereira puso el 1-0 ante Melgar por la tercera fase vuelta de Copa Libertadores [VIDEO]

Caracas marcó el 1-0 ante Melgar en el Estadio olímpico de la UCV por la tercera fase vuelta de Copa Libertadores. Esto con gol del lateral Eduardo Fereira. Mira el video. ¡Cáceda no llegó bien abajo!



Pasó a los 45' de la primera parte. Ricardo Martins habilitó a Eduardo Fereira, quien no perdonó y consiguió el primero de Caracas en condición de local.



Eduardo Fereira sacó un remate cruzado que el portero de Melgar Carlos Cáceda no pudo contener. Aquí las imágenes del tanto venezolano por Copa Libertadores.



Video: Gol 1 de Caracas

Eduardo Fereira puso así el 1-0 de Caracas frente a Melgar en el Estadio olímpico de la UCV por la tercera fase vuelta de Copa Libertadores. En la ida cayeron 2-0.