Fernanda Kanno, entre lágrimas, se despidió del Dakar 2018 [VIDEO y FOTOS]

La conocida periodista Fernanda Kanno captó las miradas y fue blanco de comentarios en los días recientes por su participación en el Rally Dakar 2018, el cual tuvo su punto de partida en Perú. La joven recibió el apoyo de sus seguidores, quienes estaban pendientes de cómo era su progreso.



Fue así que la noticia de su retiro fue conocida con cierta inmediatez. Fernanda Kanno lanzó un video a través de su cuenta de Facebook en el que explicó algunas cosas vinculadas con su salida del Dakar 2018.



En una parte del clip, Fernanda Kanno no pudo evitar emocionarse por el respaldo que recibió de sus fans. "De verdad que no... Ya, sin llorar. No esperábamos recibir tanto cariño y tanta buena onda de ustedes", manifestó la conductora.



Cabe mencionar que Fernanda Kanno no olvidará su compromiso con el Dakar. En el último tramo del video, ella confirmó que volverá a Lima en unos días para prepararse para la siguiente edición de dicha competencia. ¡Bien por ella!