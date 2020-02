La Copa Sudamericana empieza esta martes para Fluminense y pone a los brasileños frente a Unión La Calera de Chile un partido donde no podrá estar el peruano Fernando Pacheco, quien no pudo entrar en la nómina de Odair Hellmann entrenador del equipo carioca debido a que no regularizó la transferencia del exjugador de Sporting Cristal.

Fluminense tuvo un tropiezo este fin de semana, pero Odair Hellmann ha pedido no hacer drama debido que junto a Fernando Pacheco no ha podido contar con otros jugadores que necesitan regularizar su inscripción en la CBF.

Los cariocas doblaron las rodillas 0-1 frente al Boa Vista en el mítico Maracaná, aunque el balance es positivo durante los primeros cinco partidos del Campeonato Carioca, el torneo regional de Río de Janeiro.

Fernando Pacheco llegó a Brasil





Cabe mencionar que Fernando Pacheco no pudo entrenar con regularidad junto a Fluminense debido a su participación en el Preolímpico de Colombia, el peruano era una alternativa en el ataque, que ha experimentado varias modificaciones durante el comienzo de la temporada debido a las bajas y al atraso en la llegada de los refuerzos.