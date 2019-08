Fernando Pacheco puso el segundo para Sporting Cristal tras 'blooper' de Raúl Fernández | VIDEO

Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1: Fernando Pacheco anotó el segundo para los 'celestes' tras un 'blooper' de Raúl Fernández.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Gerald Távara recuperó un balón que no pateó muy fuerte, pero Raúl Fernández no pudo controlar el balón en el Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo.



Fernando Pacheco estaba cerca del área y solo agregó el balón, inalcanzable para Raúl Fernández y a cobrar: el segundo para Sporting Cristal ante la Universidad César Vallejo.

Puedes ver todas las incidencias del Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo por el Torneo Clausura en el estadio Mansiche de Trujillo, AQUÍ.