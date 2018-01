Mercado de pases: No pierden el tiempo. Alianza Lima y Sporting Cristal se reforzaron al igual que los demás equipos que jugarán el Descentralizado 2018.



En cuanto a movimientos de técnicos, Víctor Rivera será el nuevo entrenador de Deportivo Municipal, mientras que Marcelo Grioni, ex Garcilaso, estará al mando de Sport Huancayo.



De momento, Universitario, no puede contratar, pero Alianza Lima y Sporting Cristal, ya se reforzaron para la campaña 2018.



UTC de Cajamarca es el equipo que más jugadores viene sumando a su plantilla. Revisa la galería y conoce a sus nuevas incorporaciones.

AQUÍ TODOS LO FICHAJES DEL DESCENTRALIZADO 2018:

Alianza Lima:

José Guidino, Janio Posito, Tomás Costa, Mario Velarde, Maximiliano Lemos.



Sporting Cristal:

Renzo Revoredo, Johan Madrid, Rolando Arrasco, Patricio Álvarez, Emanuel Herrera, Yulián Mejía, Brian Bernaola.



Universitario:

Ningún fichaje.



Unión Comercio:

Willyan Mimbela, Juan Morales, César Ruiz, David Díaz, Koichi Aparicio, José González, Wilmer Aguirre, Jonathan Segura.



Comerciantes Unidos:

Robert Servín, Ronal Huaccha, Gianmarcos Sánchez, Junior Aguirre, Miguel Vinces, Carlos Correa, Ronald Ruiz, Wilson Vizconde, Neil Marcos, Jonathan Acasiete, William Klingender.

Descentralizado 2018: Fixture Torneo de Verano 2018 Descentralizado 2018: Fixture Torneo de Verano 2018

Cantolao:

Víctor Rossel, Herbé Kambou, Gianfranco Labarthe



Sport Boys:

Emiliano Ciucci, Juan Diego Gutiérrez, Josimar Vargas, Nelinho Quina, Alexander Llanos, Maximiliano Velasco, Luis Tejada, Damián Ísmodes, Joazinho Arroé.



Bi Nacional:

Christian Laura, Víctor Balta, Michael Sotillo, Edson Aubert, Carlos Caraza, Aldair Rodríguez, Mauro Vila, Ricardo Farro, Víctor Ferreira, Jaime Huerta, Jeickson Reyes, Hugo Ángeles.



Ayacucho FC:

Aldair Perleche, Tarek Carranza, César Ortiz, Bryan Canela, Jhon Obregón, Rolando Bogado, Juan Barreda, Anthony Rossell, Robert Ardiles, Mauricio Montes, Víctor Rossel, Juan Carlos Pérez



UTC:

Fernando Canales, Bryan Guevara, Jorge Bosmediano, Juan Goyoneche, Jorge Bazán, Luis Cardoza, Adrián Ugarriza, Roberto Guizasola, Jeferson Collazos, Diego Minaya, Juan Diego Li, Brian Flores, Junior Ponce.

Descentralizado 2018: Fixture Torneo Apertura Descentralizado 2018: Fixture Torneo Apertura



Sport Rosario:

Jhon Tapia, Robinson Aponzá, Joaquin Aguirre, Ronaldo Andía, Sebastían Ternero, Raúl Tito, Juniors Barbieri, Tulio Etchemaite, Christopher Gonzales,



San Martín:

Edhu Oliva, Jefferson Portales, Luis Carranza, Jesús Pretel, Andrés Medina, Franck Anoumou, Aké Arnaud Loba.



Deportivo Municipal:

Ricardo Buitrago, Carlos Flores, Yordi Vílchez, Álvaro Ampuero, Steven Rivadeneyra, José Manzaneda, Beto de Paula.



Melgar:

Joao Villamarín, Jean Piere Fuentes, Hideyoshi Arakaki, Emanuel Biancucchi, Bernardo Cuesta, Giancarlo Carmona, Hernán Hinostroza, Jhon Joyo, Pablo Míguez, John Narváez,



Sport Huancayo:

Alfredo Rojas, Néstor Duarte, Sebastián Lojas, Marcio Valverde, Marcos Delgado, Jean Deza, Rodrigo Colombo, Richard Salinas, Jairzinho Gonzales.



Real Garcilaso:

Jean Tragodara, Zamir Valoyes, Ángel Pérez, Ederson Mogollón, Diego Morales, Gustavo Dulanto, Darey Pérez, Jesús Arismendi, Luis García, Julio Landauri, Alexis Cossio, Luis Álvarez, Giordano Mendoza, Jean Pierre Archimbaud, Diego Mayora, Óscar Franco.