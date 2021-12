Felipe Melo, de 38 años, prolongará su carrera profesional y seguirá jugando hasta los 40. Después de conquistar hace unas semanas la Copa Libertadores con Palmeiras, el centrocampista quedó suelto en plaza. Pese a los rumores que siempre le sitúan en Boca Juniors, este lunes, el experimentado deportista lució la camiseta de Fluminense.

“Fluminense acordó este lunes (13 de diciembre) la contratación del volante defensivo Felipe Melo. El jugador de 38 años firmó contrato con la Tricolor hasta diciembre de 2023″, dice la nota oficial difundida en la página web de la entidad de Rio de Janeiro. Precisamente, esa ciudad vio nacer el mediocampista, quien debutó con el rival de su nuevo equipo: Flamengo.

Sin embargo, para zanjar cualquier tipo de polémica en torno a su pasado, el ‘Comandante’ envió un claro mensaje a los ‘torcedores’. “Hoy el Fluminense es mi casa y sin duda haré de la camiseta del Fluminense mi segunda piel. Es lo mínimo que puedo hacer por un club tan grande que me abrió las puertas en este momento”, indicó sobre su compromiso.

“Soy un tipo que es leal a alguien que me es leal, que me da la oportunidad. Entonces mi lealtad es total al Fluminense, un club que me abrió sus puertas y esto no tiene precio para mí. Poder llegar a un club de tanta grandeza como es el Fluminense y generar expectativas es muy importante, un motivo de gran orgullo”, agregó.

Melo, que pasó por Cruzeiro y Gremio, desea seguir levantando trofeos. “Tengo una responsabilidad más, que es poder honrar a mis padres, que son tricolores. Quiero ganar títulos aquí, como les prometí. Vengo aquí a pelear por el Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores”, expresó.

De su lado, el presidente del ‘Flu’, Mario Bittencour, le dio la bienvenida al mundialista y valoró el fichaje. “Es un gran jugador con un perfil ganador y un currículum que habla por sí solo. Es parte de nuestro proyecto construir un gran equipo, que va en busca de metas importantes. Estoy seguro de que nos ayudará mucho”, sostuvo.

Felipe Melo retornó en 2017 a Brasil para firmar por Palmeiras, entidad con la que ganó un Brasileirao, una Copa Brasil y dos Libertadores. Previamente, el volante se paseó por el balompié europeo jugando por los españoles Mallorca, Racing Santander, Almería; los italianos Fiorentina, Juventus e Inter de Milán; y el turco Galatasaray.