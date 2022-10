LOS ELEGIDOS DEL MERCADO. Alianza Lima consiguió un gran triunfo en el Cusco y mantiene la lucha por el Torneo Clausura y el bicampeonato, pero también ya realiza la planificación de la temporada 2023. Allí, uno de los nombres casi descartados es el de Paolo Guerrero, pero hay otros que ya están resaltados y que son prioridad para el equipo íntimo tanto para la Liga 1 como para la Copa Libertadores. Jugadores con perfiles importantes y que han tenido un año destacado en sus equipos.

Empecemos con quienes son considerados la columna vertebral del equipo. El lateral Gino Peruzzi , de los mejores fichajes en los últimos años, el central Yordi Vílchez, los volantes Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira y Jairo Concha y, casi con seguridad, el atacante Hernán Barcos serán parte fundamental para lo que viene.

Ahora vamos línea por línea. En el arco no habrá contrataciones, porque Ángelo Campos y Franco Saravia se mantendrán como primer y segundo portero. Los dos han demostrado tener no solo solvencia, sino madurez. En esta ocasión no habrá guardametas veteranos que les quiten el puesto y tendrán toda la confianza.

Paolo Reyna fue una de las figuras de Melgar en la Copa Sudamericana 2022. (Foto: Melgar)

En el sector defensivo y tras el acierto con Peruzzi, en Alianza saben que el lateral izquierdo solo tiene a Ricardo Lagos, un jugador que tuvo un excelente 2021, pero esta temporada bajó el nivel. En esa zona, el principal apuntado es Paolo Reyna, de gran 2022 en Melgar de Arequipa. El marcador acaba de cumplir 21 años y tiene contrato con el ‘Dominó' hasta 2023.

Jean Pierre Archimbaud hizo divisiones menores en Alianza Lima (Foto: FBC Melgar)

Sin embargo, el deseo del futbolista sería jugar por Alianza y ahora dependerá de la negociación entre ambos clubes. Para la zaga central llegará un defensor argentino o uruguayo que acompañará a Vílchez. Joao Montoya y ‘Tato’ Rojas dejarán el equipo, en tanto que de la dupla Christian Ramos y Pablo Míguez solo se quedará uno.

En la volante, los íntimos quieren al menos otro volante de contención que pueda darle respiro a Josepmir Ballón o acompañarlo en la alineación. El jugador a fichar allí es Jean Pierre Archimbaud , quien no es titular en Melgar. El uruguayo Santiago Arias, de Alianza Atlético, es otro apuntado. Oswaldo Valenzuela se quedará en Matute.

Santiago Arias es uno de los mejores volantes de contención de la Liga 1

Otros dos elementos por los que hay cierto interés son los ofensivos Kevin Sandoval (Cienciano) y Jeremy Canela (Alianza Atlético). Un mediocampista ofensivo extranjero también estaría dentro las opciones que maneja el club blanquiazul.

Alianza Lima: Hernán Barcos y la delantera

Una de los pedidos más fuertes de los hinchas aliancistas es la renovación del delantero Hernán Barcos. El ‘Pirata’ lleva 15 goles en esta su segunda campaña con los íntimos y si bien tiene 38 años, su experiencia y clase lo tienen como pilar del equipo. Por ahora no se ha llegado a un acuerdo para su continuidad, pero las dos partes seguirán reuniéndose.

Juan Pablo Goicochea y Hernán Barcos en los entrenamientos de Alianza Lima. (Foto: Twitter)

La llegada de Paolo Guerrero quedó descartada y entonces el ‘Pirata’ pica en punta para renovar. Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez no seguirán en el equipo donde se pretende potenciar a los jóvenes Sebastián Pineau y Juan Pablo Goicochea para el 2023. Además, al menos dos atacantes más llegarán y uno será extranjero.

Así está Alianza Lima, con la mira puesta en el presente, pero sin dejar de lado el futuro.

