El objetivo de Flamengo es pelear por el Brasileirao y por el título de la Copa Libertadores, motivos por los que la directiva sigue ampliando la plantilla. Precisamente, este lunes se confirmó la llegada de una nueva estrella a la institución: Everton Cebolinha se convirtió en el flamante refuerzo de la temporada.

A través de redes sociales, el ‘Mengao’ reveló que el habilidoso atacante de 26 años firmó por el club hasta el 31 de diciembre del 2026. Según se estima, el cuadro brasileño acordó el traspaso del futbolista con el Benfica de Portugal por aproximadamente 14 millones de euros.

Recordemos que Everton dejó las filas del Gremio de su país para fichar por la entidad portuguesa en agosto del 2020 y generó gran expectativa. No obstante, el delantero no pudo brillar al máximo y en dos temporadas en la Primeira Liga, sumó 10 goles en 59 partidos (44 como titular). Además, tuvo 14 apariciones en Champions League, donde no celebró; y otras ocho en Europa League, en la cual registró una anotación.

De esta forma, Flamengo suma un hombre de experiencia a su plantel, en el que tiene a figuras como Diego Alves, Filipe Luis, David Luiz, Mauricio Isla, Diego, Giorgian De Arrascaeta, Gabriel Barbosa o Andreas Pereira. El entrenador Dorival Júnior tendrá la misión de formar un colectivo fuerte.

Recordemos que Everton Cebolinha tiene en su registro personal un título de Copa Libertadores, el cual ganó con Gremio, en 2017. Al año siguiente, también pudo obtener el trofeo de la Recopa Sudamericana. Ahora buscará una nueva historia con el ‘Fla’.

¿Cuándo juega Flamengo vs. Tolima?

En los octavos de final de la Copa Libertadores, Flamengo iniciará visitando a Deportes Tolima de Colombia, el próximo miércoles 29 de junio a las 7:30 p. m. (hora peruana). La llave finalizará en el estadio Maracaná de Brasil, el miércoles 6 de julio, a las 7:30 p. m. (hora peruana).