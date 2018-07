FIFA: Este fue el polémico once que eligió en Rusia 2018 sin Eden Hazard y Antoine Griezmann [VIDEO Y FOTOS]

FIFA volvió a ser el blanco de las críticas, luego que este miércoles publicara el equipo ideal de Rusia 2018 , donde llama poderosamente la atención la ausencia de dos jugadores importantes en la última Copa del Mundo, como el campeón Antoine Griezmann y el mediocampista de Bélgica, Eden Hazard.



La FIFA basó su decisión en una encuesta hecha a 129.060 usuarios quienes se acreditaron para votar el "Fan Dream Team" del Rusia 2018 y los fanáticos del 'Principito', Antoine Griezmann han puesto el grito en el cielo debido a esta terrible omisión.



La ausencia de Antoine Griezmannn o Eden Hazard no ha sido la única crítica a la FIFA . También lo ha sido que en el once final se considere a tres jugadores de Brasil: Marcelo, Thiago Silva y Coutinho, dentro de los once mejores de Rusia 2018 pese a que se marcharon en cuartos de final.



Marcelo fue el menos votado en el este ranking de la FIFA , caso contrario a Coutinho, el segundo más popular de esta elección. El jugador preferido por los hinchas en Rusia 2018 fue Luka Modric (votado por 65.177 usuarios, más del 50% de los participantes), al igual que el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA, un equipo confirmado por Carlos Alberto Parreira, el holandés Marco Van Basten, el serbio Bora Milutinovic, el nigeriano Emmanuel Amunike encargados de entregar los premios a los mejores futbolistas del Mundial.



FIFA dejó de lado al francés campeón Antoine Griezmann , pero no pudo dejar fuera a Cristiano Ronaldo, autor de cuatro goles en Rusia 2018. Otro gran Ausente en este once fue el francés N'golo Kanté uno de los mejores volantes mixtos del mundo.



Los criterios impuesto por la FIFA para elegir al equipo estelar eran tres: decidir a los once jugadores dispuestos en los esquemas 4-4-2, 4-3-3 ó 3-5-2, además que hayan participado al menos en tres partidos de Rusia 2018 y solo a tres integrantes de una misma selección. De 130 mil propuestas de equipos. Ganó una alineación más que polémica.