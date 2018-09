FIFA The Best 2018 EN VIVO TV EN DIRECTO DIRECTV ONLINE Premiación en Londres

FIFA The Best 2018 EN VIVO EN DIRECTO. Importante evento de fútbol mundial se llevará a cabo este lunes 24 de septiembre en el Royal Festival Hall de Londres desde la 1:00 p.m. de Perú por la señal de DirecTV para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el FIFA The Best 2018 vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto de la gala con todas las incidencias: videos, fotos y mucho más.



FIFA The Best 2018, que tiene distintas categorías, tiene como plato fuerte el premio al mejor jugador del mundo. Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah pelean por esta distinción.



MEJOR JUGADOR



- Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin, antes Real Madrid)

- Luka Modric (CRO/Real Madrid)

- Mohamed Salah (EGY/Liverpool)



MEJOR ARQUERO



- Thibaut Courtois (BEL/Real Madrid, antes Chelsea)

- Hugo Lloris (FRA/Tottenham)

- Kasper Schmeichel (DEN/Leicester)



MEJOR JUGADORA



- Ada Hegerberg (NOR/Lyon)

- Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)

- Marta (BRA/Orlando Pride)



MEJOR ENTRENADOR



- Zlatko Dalic (CRO/Croacia)

- Didier Deschamps (FRA/Francia)

- Zinedine Zidane (FRA/antesx Real Madrid)



MEJOR ENTRENADOR EQUIPO FEMENINO



- Reynald Pedros (FRA/Lyon)

- Asako Takakura (JPN/Japón)

- Sarina Wiegman (NED/Holanda)



TROFEO PUSKAS A MEJOR GOL



- Gareth Bale (Real Madrid)

- Denis Cheryshev (Rusia)

- Lazaros Christodoulopoulos (AEK Atenas)

- Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

- Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro)

- Riley McGree (Newcastle Jets)

- Lionel Messi (Argentina)

- Benjamin Pavard (Francia)

- Ricardo Quaresma (Portugal)

- Mohamed Salah (Liverpool)



MEJOR AFICIÓN

- Perú

- Japón

- Senegal

- El hincha chileno Sebastián Carrera