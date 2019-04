Así fue el segundo gol de Nicolás Figueroa en el Perú vs Chile en el Sudamericano Sub 17 

Perú vs Chile: En el Sudamericano Sub 17, Nicolás Figueroa acortó distancia al anotar el segundo para la Blanquirroja tras la anotación de Yuriel Celi.



Pinto, quien fue la figura del segundo tiempo de la bicolor, puso el balón en la cabeza de Nicolás Figueroa y marcó el segundo gol con un cabezazo en el Perú vs Chile por el Sudamericano Sub 17.



Figueroa celebró con sus compañeros de la selección peruana el segundo gol de la 'Blanquirroja' en el Sudamericano Sub 17.



Perú vs Chile es el segundo encuentro de la fecha del Hexagonal final del Sudamericano Sub 17 que se juega en el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.



Gol de Figueroa en el Sudamericano Sub 17. (Video: Movistar Deportes)