FINAL COPA LIBERTADORES | Boca Juniors vs. River Plate EN VIVO | CANALES DEL MUNDO| La final más esperada por todos por fin se realizará, pero en un escenario donde la violencia no será protagonista, donde los hinchas no tirarán piedras a los buses de los equipos y la policía no lanzará gas pimienta para contrarrestar a los malos fanáticos que no les gusta de disfrutar del buen fútbol, del buen juego que ambos demostraron en la primera final (2-2) y, sobre todo, de esa sensación que nos eriza la piel cuando vemos jugar a estos dos enemigos íntimos y que este domingo no perdonarán ningún error sobre la cancha del Bernabéu. Sí, el mítico estadio del Real Madrid lucirá los colores xeneizes y de la franja roja este domingo 9 de diciembre a las 3:00 p.m. (hora peruana), fecha y hora elegida por la CONMEBOL. El duelo final lo transmitirá por última vez FOX SPORTS en todo Perú, Argentina y resto de Latinoamérica. BEIN SPORTS (Europa y Asia) | DAZN (Austria, Italia y Alemania) | SporTV (Brasil) | RMC Sport (Francia) | Fanatiz , Bet365 (Online) | Movistar+ (España) | BT Sport (Reino Unido) | Telemundo Deportes y FOX Soccer Match (Estados Unidos)

A 10.000 kilómetros de Buenos Aires y bajo insólitas medidas de seguridad, Boca Juniors y River Plate se enfrentarán en el último partido de la Copa Libertadores. El 2-2 en la Bombonera ya es de olvido y el duelo de este domingo definirá al nuevo amo y señor de Latinoamérica.



El escándalo sigue persiguiendo a esta final Boca Juniors vs. River Plate en el Bernabéu. Los xeneizes reclamaron los puntos y la copa, pero no les hicieron caso. Los 'millonarios' volver a jugar en el Monumental, pero tampoco lo consiguieron, ya que la Conmebol prefirió llevarse lejos del continente este encuentro de dos rivales históricos nacidos en el mismo barrio de Buenos Aires.

Se recordará "como la tremenda vergüenza del fútbol argentino", lamentó el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, en una entrevista el viernes en el diario español El País.

"La Copa Conquistadores"



Tras saberse que el Bernabéu será el escenario del Boca Juniors vs. River Plate , miles de hinchas empezaron a llamar a la Libertadores como 'Copa Conquistadores', pues España es el país del que se independizaron los "Libertadores" que dan nombre a la competición.

Hinchas de River y Boca alientan a sus equipos en la previa del Boca vs. River. Hinchas de River y Boca alientan a sus equipos en la previa del Boca vs. River.

MADRID EN ALERTA ROJA POR EL BOCA VS. RIVER



Más de 4.000 policías y agentes de seguridad privada saldrán a cuidar las calles en este Boca Juniors vs. River Plate , un despliegue superior al de la final de la Champions League del 2010 en el Santiago Bernabéu.



De acuerdo al anillo de seguridad, las dos hinchadas no deberían cruzarse: se habilitaron dos "fan-zones" para este Boca Juniors vs. River Plate separadas por 2 kilómetros al norte y al sur del estadio, se ubicarán en tribunas opuestas y dispondrán de zonas distintas para festejar el título.

La policía tendrá especial cuidado con los "barras bravas", ya que se espera la llegada de entre 400 y 500 hinchas especialmente violentos. Algunos serán inmediatamente deportados como ya ocurrió el jueves con un seguidor de Boca.



Además de la policía nacional, el Real Madrid, propietario del estadio, reunirá a 1.700 agentes de seguridad privada, el ayuntamiento de la capital aportará 150 policías municipales, la Cruz Roja movilizará a 80 personas y los servicios de emergencia a 70, detalló el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes.



"Tengamos la fiesta en paz", titulaba en portada este sábado el principal diario deportivo español Marca, con una fotografía de hinchas de Boca y River abrazados.

Más de cuatro mil policías resguardarán la final Boca vs. River por la Copa Libertadores. Más de cuatro mil policías resguardarán la final Boca vs. River por la Copa Libertadores.

CANALES QUE TRANSMITIRÁN BOCA VS. RIVER

Argentina Fox Sports

Australia SBS, SBS Live

Bolivia FOX Sports

Brasil FOX Sports 1 Brasil, SporTV

Chile FOX Sports

Colombia FOX Sports

Costa Rica Fox Sports 2

Croacia Arena Sport 2

Dinamarca Eurosport 2 Denmark, Eurosport Player Denmark

República Dominicana Fox Sports 2

Ecuador Fox Sports

El Salvador Fox Sports 2

Francia RMC Sport 1 , RMC Sport en direct

, RMC Sport en direct Alemania sportdigital, Sport1 +, DAZN

Guatemala Fox Sports 2

Honduras Fox Sports 2

Indonesia Super Soccer TV

Italia DAZN

México Fox Sports 2

Nicaragua Fox Sports 2

Panamá Fox Sports 2

Paraguay Fox Sports

Perú Fox Sports

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Reino Unido BT Sport 1, BT Sport Live , FreeSports TV UK

, FreeSports TV UK Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Soccer Match Pass , FOX Deportes

, FOX Deportes Uruguay Fox Sports

Venezuela Fox Sports 2

RECORRIDO DE BOCA HASTA LA FINAL DE LA LIBERTADORES

Fase de grupos (H)





Alianza Lima 0-0 Boca Juniors: Resumen y mejores jugadas

En Buenos Aires: Boca Juniors - Junior (COL) 1-0

En Sao Paulo: Palmeiras (BRA) - Boca Juniors 1-1

En Buenos Aires: Boca Juniors - Palmeiras (BRA) 0-2

En Barranquilla: Junior (COL) - Boca Juniors 1-1

Alianza Lima 5-0 Boca Juniors: Goles y resumen

- Octavos de final



En Buenos Aires: Boca Juniors - Libertad (PAR) 2-0

En Asunción: Libertad (PAR) - Boca Juniors 2-4

- Cuartos de final





En Buenos Aires: Boca Juniors - Cruzeiro (BRA) 2-0

En Belo Horizonte: Cruzeiro (BRA) - Boca Juniors 1-1

Resumen del Boca Juniors vs Palmeiras.

- Final



En Buenos Aires: Boca Juniors - River Plate (ARG) 2-2

Resumen Boca Juniors vs River Plate

RECORRIDO DE RIVER PLATE HASTA LA FINAL DE LA LIBERTADORES

Fase de grupos (D)





En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) - River Plate 2-2

En Buenos Aires: River Plate - Independiente Santa Fe (COL) 0-0

En Guayaquil: Emelec (ECU) - River Plate 0-1

En Buenos Aires: River Plate - Emelec (ECU) 2-1

En Bogotá: Independiente Santa Fe (COL) - River Plate 0-1

En Buenos Aires: River Plate - Flamengo (BRA) 0-0

En Buenos Aires: Racing (ARG) - River Plate 0-0

En Buenos Aires: River Plate - Racing (ARG) 3-0

En Buenos Aires: Independiente (ARG) - River Plate 0-0

En Buenos Aires: River Plate - Independiente (ARG) 3-1

- Semifinales





River vs. Gremio: 2-1, resumen, goles, video

- Final





En Buenos Aires: Boca Juniors (ARG) - River Plate 2-2

BERNABÉU Y SU COLECCIÓN DE FINALES



El estadio Santiago Bernabéu puede presumir de una historia de finales sin igual, pero cuando Boca Juniors y River Plate se jueguen la Copa Libertadores, el coliseo blanco añadirá una nueva joya a su colección.



En sus 71 años de historia el Bernabéu ha visto una final de Copa del Mundo, una de Eurocopa y cuatro de Ligas de Campeones, entre sus principales citas, así como tres finales intercontinentales, disputadas a doble encuentro.

