¿Final de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se suspende? ¡ESTO ANUNCIÓ CONMEBOL! [VIDEO]

Todo pintaba muy bien a pocas horas de la final vuelta de Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro, y no por culpa del clima, sino por los hinchas del 'Millonario'.



¿QUÉ PASÓ?



Mientras el bus de Boca Juniors hacía su ingreso al Monumental, un gran número de fanáticos de River Plate atacaron con piedras al plantel en una penosa imagen que fue grabada por los medios locales.



La policía, en su intento de calmar todo, lanzaron gas lacrimógeno que terminó afectando a los jugadores de Boca Juniors, quienes ingresaron al vestuario 'ahogados' y con los ojos rojos.

Video: Jugadores de Boca

La gente de Boca Juniors quedó muy afectada e hizo una llamado a la Conmebol para revisar el caso, pues no se sentían en condiciones para jugar la final.



¿PARTIDO SE SUSPENDE?



Tras lo ocurrido, el presidente de Boca, Daniel Angelici y la dirigencia de la Conmebol y de River, se reunieron para evaluar la situación y decidir si el partido va o no.



ESTO DIJO LA CONMEBOL



"Debido a los hechos sucedidos con el bus del Club Boca Juniors, el partido ha sido postergado hasta las 18:00 horas (4:00 p.m. de Perú)".



*Cabe resaltar que el River Plate vs Boca Juniors estaba programado para las 5:00 p.m. de Argentina (3:00 p.m. de Perú).

Twitter Conmebol Twitter Conmebol

NUEVO HORARIO



Ahora, el River Plate vs Boca Juniors se jugará a las 7:15 p.m. de Argentina (5:15 p.m. de Perú).

Twitter Conmebol Twitter Conmebol