River vs Boca EN VIVO EN DIRECTO. Este sábado se llevará a cabo la final soñada de Copa Libertadores entre los archirrivales del fútbol argentino. La cita será en el Monumental de Buenos Aires. ¿Qué equipo levantará el tan ansiado trofeo?



River vs Boca se verán las caras desde las 3:00 p.m. de Perú (5:00 p.m. de Argentina), donde se jugarán el honor y prestigio en el partido más importante de sus vidas, ya que en 58 ediciones de Copa Libertadores, jamás chocaron en una final.



En la ida, River se llevó un empate 2-2 de la cancha de Boca, un resultado favorable para los de Marcelo Gallardo, pues en la vuelta tendrá todo el apoyo de su gente. Sin embargo, en estas instancias cualquier cosa puede pasar.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Cabe precisar que no hay diferencia de goles en la final. Solo importa el resultado. Es decir, si en el Monumental quedan 1-1, irán a los tiempos suplementarios (dos tiempos de 15 minutos). De seguir igualado definirán todo en los penales.



Los hinchas de Boca esperan la presencia de Carlos Tévez, quien es considero un líder natural para el equipo. Pero todo hace pensar que el 'Apache' entraría en la segunda parte como ocurrió en la ida.



River Plate, por su parte, tendrá el regreso de su capitán Leonardo Ponzio. El mediocampista se recuperó de su lesión y quedó apto. Los que no estarán son Rafael Borré e Ignacio Scocco.



Sin duda, River y Boca protagonizarán una final de vida o muerte de Copa Libertadores. Están a un partido de quedar en la historia del fútbol. No te pierdas el minuto a minuto de Trome.pe., con todas las incidencias.



River vs Boca: Alineaciones probables



River: Armani, Montiel, Midana, Pinola, Casco, Palacios, Pérez, Ponzio, Fernádez, Martínez, Pratto.



Boca: Andrada, Jara, Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nández, Barrios, Pérez, Cardona, Ábila, Villa.