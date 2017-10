Fischer Guevara se defendió de caso de soborno y dio insólita explicación [VIDEO]

El pasado viernes salió a la luz un audio entre dos jugadores de Segunda División: Fischer Guevara de Coopsol le habla a Ryan Salazar de Unión Huaral como intermediario del "Tío Acuña" para darle plata a los jugadores huaralinos para que "Jueguen normal" ya que van con "árbitro, con todo".



Tras el escándalo Ryan Salazar denunció el hecho a la FPF y la FIFA, con los audios en mención y aceptó su veracidad. Luego Fischer Guevara salió a defenderse con lo que en primera instancia, dejó claro, que la grabación es real entre ambos jugadores.



No obtante, la defensa Fischer Guevara fue insólita o por lo menos quedó claro que es preso de sus propias palabras. Esto dijo:



"Quiero aclarar el tema que se viene diciendo sobre mi persona. Quiero desmentir que haya tenido algún contacto con personas de la UCV (Club César Vallejo). Porque yo consideraba que Ryan (Salazar) era mi amigo", afirma Fischer Guevara en primera instancia.



"En ningún momento le pedí que su equipo juegue a menos. Malinterpretó las cosas y en el audio se nota lo que yo digo. Que jueguen normal porque se vienen especulando muchas cosas. Tanto incentivos de distintos equipos que están peleando el torneo", agregó el arquero de Coopsol.



"Y si están especulando que yo quiero favorecer a la UCV (Club César Vallejo), eso es imposible. El único equipo que le ha ganado en la segunda rueda es Coopsol, dónde juego yo" concluyó.

Bueno pero parece que Fisher Guevara no recuerda lo que dijo y lo que le propuso a Ryan Salazar. Es decir, el arquero aseguró en el audio polémico que lo llamó el "Tío Acuña". Se entiende por su explicación, que lo llamó un "Acuña", que coincidentemente no tiene nada que ver con César Vallejo y que le habla del partido César Vallejo vs. Unión Huaral ¿Raro no?



Luego, Fischer Guevara de Coopsol no recuerda, que mostró su preocupación en el audio por el partido entre Unión Huaral y César Vallejo. ¿Por qué? Justamente, que tiene que ver Coopsol y su deseo de que Unión Huaral "juegue tranquilo". Además, para que quiere Fischer que Ryan Salazar junte hasta cuatro jugadores de Unión Huaral y que estén "tranquilos" y "jueguen normal". ¿Por qué transmite la inquietud como intermediario del "Tío Acuña"?



Sport Boys es el líder de Segunda División (50 puntos). César Vallejo es segundo (48 unidades) y Coopsol, sin opciones de ascender, está en el décimo puesto con 20 puntos menos. No se entiende la preocupación de Fischer.

"Yo les doy esa plata para que jueguen normal. No estoy diciendo que vayan para atrás ni nada. Porque nosotros vamos a ir con todo. Vamos con árbitro y con todo"

Entonces, Fischer Guevara, también debería explicar cómo es posible que ese "Tío Acuña" va "con todo". Incluso con "árbitro". Por ende, el golero conocía, por medio de ese "Tío Acuña", que había algo por lo menos raro. Y seguramente por casualidad, antes del partido de Unión Huaral vs César Vallejo. Luego, y quizás lo peor de su defensa, es que pone en tela de juicio la amistad de Ryan Salazar. Es decir, Ryan es el malo por fallarle y divulgar los audios. Para Guevara, los amigos deben de ocultar supuestos ilícitos. ¿El mal amigo de Ryan, fue deshonesto por no callar?.

Aquí el texto completo de los audios entre Fisher Guevara (Coopsol) y Ryan Salazar (Unión Huaral):

Fischer Guevara:



"Mira 'mano' lo que pasa es que me llamó el tío Acuña y me dijo 'Fischer habla con la gente de Huaral porque sé que Boys les va a estirar un dinero y búscame unos tres o cuatro jugadores más o menos. Yo les doy esa plata para que jueguen normal. No estoy diciendo que vayan para atrás ni nada. Porque nosotros vamos a ir con todo. Vamos con árbitro y con todo. Así para que estén tranquilos'. Una vaina así. En el primero que pensé fue en ti. Tenemos confianza en un tema delicado como este".

Ryan Salazar:



"Escúchame, estoy manejando. Te llamo de mi 'jato' pero put... igual es jodido Fischer. Tu sabes que todos se llegan a enterar. Si es para ganar es bienvenido, pero poquito atrás, sabes que es jodido".

