Hace algunos días, la ONG Grupo Arcoíris presentó una denuncia contra Flamengo, club al que acusó de “discriminación” contra los homosexuales. Según el documento presentado ante el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, la entidad deportiva brasileña recibió la querella por no utilizar el dorsal 24 en el plantel juvenil que participa en la Copinha.

Si bien la historia es llamativa, dado que solo se trata de un número, la entidad denunciante fundamenta su queja en un hecho coloquial ocurrido en Brasil. En el mencionado país existe el Juego de los animales (una especie de lotería) que relaciona a una criatura con alguna cifra numérica.

Precisamente, el 24 se vincula con el venado, que se traduce como veado en portugués; mientras que a los homosexuales se les denomina ‘viados’ de manera despectiva. Debido a la similitud en la gramática y la fonética, la conexión entre estos elementos ha ido creciendo en el último tiempo, llegando hasta el fútbol.

De acuerdo a un estudio presentado por UOL Esporte, solo un 35 % de los clubes brasileños utilizan el dorsal 24 en sus planteles. Incluso, en el 2020, solo uno de 600 jugadores del Brasileirao llevó el dígito: Brenno Costa en Gremio.

Esta situación no es considerada como una coincidencia para la ONG Grupo Arcoíris y mostraron su incomodidad con Flamengo, que inscribió a sus integrantes de fútbol menores saltándose del 23 al 25.

Sin embargo, la denuncia finalmente no tuvo mayor impacto, puesto que el fiscal Vinicius Marchetti de Bellis Mascaretti reveló que no había “capacidad procesal”. “Se supone que el dígito 24 no se utiliza por motivos discriminatorios y homófobos... se necesita pruebas más concretas para justificar ello y comprobar la acusación”, explicó el letrado.

De la misma forma, Antonio Olim, presidente del Tribunal de Justicia Deportiva de Sao Paulo, expresó su postura, aunque de manera polémica. “No soy homofóbico, pero si juego en un equipo, no me gustaría llevar el número 24. La mayoría de clubes no lo tienen. ¿Cómo tomaría una medida? Es complicado. Hay edificios que no tienen el piso 13 y no voy a preguntar a cada uno la razón de ello”, aseguró.

Por otro lado, Flamengo se defendió de las acusaciones, pese a que el caso no prosperó. De acuerdo a la institución, Gabriel Barbosa es un claro ejemplo que no hay problemas con usar el dorsal 24 (lo hizo hace poco en un torneo estadual) y su ausencia habitual solo es porque los futbolistas escogen otro en su lugar.