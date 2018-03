Flamengo: Julio César retornó al club de sus amores y conmovió al mundo con arenga entre lágrimas | VIDEO

El portero Julio César decidió volver al club de sus amores, Flamengo , luego de 14 años y conmovió al mundo entero con una arenga emotiva, que incluso le provocó el llanto.



Julio César dejó el Benfica de Portugal por un deseo personal. A sus 38 años optó por regresar al club que le dio la oportunidad de brillar en el arco y seguramente retirarse con la camiseta del 'Mengao'.



Las imágenes de Julio César corresponder a la charla de los jugadores en el vestuario previo a un partido de Copa Libertadores de Flamengo. Los futbolistas aparecen alrededor del golero.



"Hace tres meses... vine para acá ( Flamengo) Los estaba siguiendo desde Portugal y quería participar de este grupo, de este nuevo Flamengo. Me dieron esta oportunidad. Ellos no me llamaron. No saben el sentimiento que está pasando dentro de mí por estar aquí reviviendo un momento donde comencé", dijo Julio César mientras su voz se quebraba y sus ojos dejaban caer sus primeras lágrimas.

Mira la arenga de Julio César:

Flamengo: Julio César retornó al club de sus amores y conmovió al mundo con arenga que lo hizo llorar VIDEO

"Quiero aprovechas cada segundo con ustedes. Fuera de broma, este grupo es bueno en serio, ustedes también. Pero no sirve si no estamos concentrados, enfocados, respetando esta camiseta que tanto hace por nosotros", continuo el portero de Flamengo, con un tono más enérgico y motivador.



"Muchachos miren a su lado la calidad que hay aquí. Les pido que encaren este juego con determinación. Como lo tenemos que encarar, como si fuera un partido de la Libertadores. Porque yo sé que este club, los más viejos saben, cuánto recibimos, cuánto nos dala gente. Entonces no pierdan la oportunidad de estar aquí hoy. ¡Vamos con todo!", concluyó el ahora compañero de Paolo Guerrero.

