Flamengo vs Botafogo EN VIVO Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco GOLTV EN DIRECTO TV ONLINE por Brasileirao

Flamengo vs Botafogo EN VIVO EN DIRECTO . El 'Mengao' recibirá al 'Fogao' esta tarde en el Estadio Maracaná por la fecha 14 del Brasileirao. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados en el local. El partido se jugará a las 5:00 p.m. de Perú por la señal de GolTV.



¿Vas a seguir el Flamengo vs Botafogo vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más.



Flamengo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco está obligado a ganar a Botafogo si no quiere perder el liderato del Brasileirao. Esto tras caer a mitad de semana ante Sao Paulo (0-1), su más cercano perseguidor con un punto menos.

En aquel partido, Paolo Guerrero , habilitado para seguir jugando por el Tribunal Suizo, estuvo en cancha los 90 minutos, pero no pudo convertir para el Flameng o. Miguel Trauco , por su parte, ingresó a los 76 del segundo tiempo.



Con otra realidad está Botafog o, pues se ubica en la casilla 10 del Brasileirao. Viene de caer 2-0 con Corinthians de visita y seguro querrá derrotar a Flamengo para escalar en la tabla de posiciones.