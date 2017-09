Flamengo vs Cruzeiro: EN VIVO ONLINE. El 'Mengao' visita este miércoles al cuadro 'celeste' en el Estadio Mineirao por la final vuelta de la Copa Brasil 2017. Los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco fueron convocados.



Flamengo y Cruzeiro se medirán desde las 7:45 p.m. tras el 1-1 de la final ida por Copa Brasil. En aquel duelo no estuvieron Paolo Guerrero (suspensión) ni Miguel Trauco (decisión técnica).



Ahora, Flamengo no se guardará nada y pondrá su mejor equipo para levantar la Copa Brasil 2017. Sería el segundo trofeo que ganen en la temporada tras la obtención del la Copa Taca Río del primer semestre.



Miguel Trauco, quien no fue considerado al inicio por Reinaldo Rueda, se ganó poco a poco al técnico colombiano. De hecho, algunos medios brasileños aseguran que el peruano jugaría de volante en Flamengo.



Paolo Guerrero, en cambio, es el referente del equipo y seguramente pilotará el ataque de Flamengo ante Cruzeiro por la final de la Copa Brasil 2017.



El último fin de semana, Flamengo alineó un equipo suplente ante Avaí por el Brasileirao y no pasó del empate 1-1. Reinaldo Rueda tuvo que guardar a sus mejores hombres para esta final.



Cruzeiro, por su parte, derrotó 2-1 a Atlético Mineiro y marcha quinto en la tabla de posiciones. ¿Quién levantará la Copa Brasil? No te pierdas las incidencias.

Em busca da taça! O Mais Querido encerrou os preparativos no palco da grande decisão da Copa do Brasil! #VamosFlamengopic.twitter.com/vK5nz4D8n6 — Flamengo (@Flamengo) 26 de septiembre de 2017