Flamengo vs Fluminense. El Mengao visita hoy al 'Flu' en el estadio Maracaná por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Este cotejo iniciará a las 6:45 p.m. por la señal de Fox Sports 3. Miguel Trauco será titular.



Flamengo vs Fluminense: Alineaciones confirmadas



Flamengo: Diego Alves, Pará, Réver, Juan, Trauco; Willian Arao, Diego, Cuéllar; Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Everton.



Fluminense: Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Reginaldo, Marlon; Richard, Orejuela; Scarpa, Sornoza, Marcos Jr; Dourado.

Flamengo vs Fluminense: Sigue las incidencias

PREVIA



Flamengo no llega de la mejor forma a este partido por la Copa Sudamericana ante su clásico rival Fluminense. Los de Reinaldo Rueda cayeron 2-0 ante Sao Paulo el último fin de semana por el Brasilerao y están en la casilla 7 de la tabla.



A este complicado momento del Flamengo se suma la ausencia su principal pieza en el esquema. Hablamos de Paolo Guerrero, quien no superó su lesión muscular y quedó descartado para el duelo de hoy contra Fluminense.



El que sí estará desde el arranque por la Copa Sudamericana es Miguel Trauco. El lateral peruano ya se ganó un lugar en los once de Reinaldo Rueda para todas las competiciones.



Fluminense, por su parte, tampoco tiene un buen presente. En la última fecha del Brasilerao perdieron 2-0 frente a Chapecoense y quedaron en el puesto 13 del torneo doméstico..