Flamengo vs Internacional: EN VIVO ONLINE TV Paolo Guerrero fue convocado para el partido del Mengao ante el equipo 'Colorado' este domingo en el estadio Maracaná por la fecha 4 del Brasileirao. Flamengo obligado a ganar a Internacional para mantenerse en el liderato.



El Flamengo vs Internacional será el primer partido oficial del año para Paolo Guerrero tras cumplir su sanción de seis meses por dopaje impuesta por la FIFA.



El último partido de Paolo Guerrero previo a su convocatoria para el Flamengo vs Internacional fue el 2017. El 19 de octubre pasado el Depredador jugó sante Bahia por el Brasileirao. Medio año después -200 días- el Depredador se reencontrará con los hinchas del Mengao.



Sin duda la vuelta de Paolo Guerrero será el mayo atractivo de la fecha del Brasileirao. No obstante, para el Flamengo vs Internacional el delantero peruano no ha entrenado con regularidad hasta un día antes del partido.



Paolo Guerrero viajó a Suiza para la Audiencia del TAS en la que busca su absolución definitiva por el caso de dopaje. Es decir en siete días, solo se entrenó dos veces, pero eso no ha sido impedimento para entrar en la lista junto al lateral Miguel Trauco.

Paolo Guerrero a su salida del TAS

Con miras al Flamengo vs Internacional, el Mengao lo encara desde el primer lugar de la tabla (7 puntos) luego de sumar dos triunfos (Mineiro y Ceará) y un empate (Vitoria). El segundo lugar lo comparten Corinthians, América Mineiro y Atlético Mineiro con seis unidades.



Al parecer y por toda la expectativa que ha generado la vuelta de Paolo Guerrero, el técnico del rojinegro brasileño, Mauricio Barbieri, le daría por lo menos unos minutos en el segundo tiempo para completar su regreso a las canchas en el Maracaná y sienta el aliento de la torcida.



" Paolo Guerrero está entrenando muy bien. Está entrenando muy bien, haciendo goles, ayudando corriendo. Está preparándose para volver cuanto antes", sostuvo Everton Ribeiro sobre su compañero Paolo Guerrero.

