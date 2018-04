Flamengo vs Santa Fe EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS TV ONLINE por Copa Libertadores

Flamengo vs Santa Fe EN VIVO EN DIRECTO. 'Mengao' recibe este miércoles al 'Cardenal' en el Maracaná por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El partido arrancará a las 7:45 p.m. por la señal de Fox Sports para toda Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Flamengo vs Santa Fe vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y más.

Flamengo saldrá en busca de los 3 puntos ante Santa Fe de Colombia para mantenerse líder del Grupo D de la Copa Libertadores. Los brasileños tienen 4 puntos ante los 2 de su rival en el Maracaná.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 9:45 p.m.

Chile / 9:45 p.m.

Perú / 7:45 p.m.

México / 7:45 p.m.

Colombia / 7:45 p.m.

Ecuador / 7:45 p.m.

Flamengo, que todavía no puede contar con su goleador Paolo Guerrero (su sanción termina el 4 de mayo), saldrá con todo para enfrentar a Santa Fe. Diego, Everton, Dourado, entre otros; estarán desde el arranque.



Santa Fe, por su parte, no atraviesa un buen momento. El cuadro cafetero sacó a su técnico Gregorio Perez tras malos resultados, pues marcha entre los últimos lugares del campeonato de Colombia.



Flamengo vs Independiente Santa Fe: Alineaciones probables



Flamengo: Diego Alves, Pará, Juan, Réver, René; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton; y Henrique Dourado.



Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo, Juan David Valencia (o Víctor Giraldo); Yeison Gordillo, Sebastián Salazar, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y John Pajoy.