Flamengo vs Sport Recife: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Paolo Guerrero y Trauco por Brasileirao

Flamengo vs Sport Recife : EN VIVO EN DIRECTO El Mengao enfrenta al 'León' este domingo en el estadio Maracaná por la fecha 16 del Brasileirao. Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco en la convocatoria, Flamengo busca un triunfo ante Sport Recife para mantenerse en el liderato.



Paolo Guerrero será titular en el Flamengo vs Sport Recife y Miguel Trauco esperará su turno desde el banco de suplentes. Un planteamiento que se ha repetido en las últimas fechas del Mengao, que dirige Maurício Barbieri.



El Flamengo vs Sport Recife pone en juego el primer lugar del cuadro rojinegro. Con 31 puntos, el Mengao supera por solo 2 al Sao Paulo, que es la escolta desde el segundo lugar.



Flamengo logró quedarse con el primer lugar pese al empate 1-1 ante Santos. Precisamente, Sao Paulo perdió ante Gremio y no sumó punto alguno.

Paolo Guerrero fue titular en los últimos 3 partidos de Flamengo y no logró marcar luego de su participación en el Mundial Rusia 2018 con la seleccioón peruana.



El Maracaná lucirá un lleno total y la torcida de Flamengo espera un triunfo ante Sport Recife. Ambos clubes se enfrentaron 20 veces en Río de Janeiro y el Mengao consiguió 13 victorias. En el último duelo Paolo Guerrero marcó en el triunfo 2-0 en la temporada pasada.

