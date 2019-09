Floyd Mayweather confirmó que negocian un nuevo enfrentamiento contra el campeón mundial Manny Pacquiao | VIDEO

Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2 : Lo que era un fuerte rumor fue confirmado por el propio 'Money' Mayweather. El retirado boxeador anunció que están en plenas negociaciones con el equipo del campeón mundial de peso wélter 'el Pacman' Manny Pacquiao para volver a enfrentarse en el ring.



"Money May, Money May, Money May, Money May todo el día. Betrnk.com, ese es mi equipo en Tokio, Japón, TMT Tokio, y por supuesto, soy Floyd 'Money' Mayweather. En lo que estoy trabajando ahora es en la exposición Mayweather vs, Pacquiao aquí en Tokio, Japón. Manténganse al tanto", expresó Floyd Mayweather.



Esta no sería la primera vez que el célebre boxeador Floyd Mayweather pelee en Japón, recordemos que hace unos meses se enfrentó al prodigio del kickboxing Tenshin Nakamura, en un evento de la promotora Rizin.



Floyd Mayweather anunció que negocian con Manny Pacquiao. (Redes sociales Floyd Mayweather)

Tal como lo dijo Floyd Mayweather este nuevo encuentro se trataría de un encuentro de exhibición contra Manny Pacquiao, pero conociendo la larga rivalidad de ambos, ninguno querrá caer vencido.



Lo que si podría suceder es que este Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao 2, podría tener algunas reglas modificadas, como menos rounds, o tal vez guantes de mayor peso.

Actualmente Floyd Mayweather se encuentra retirado del boxeo profesional. La última vez que se calzó los guantes fue el 31 de diciembre del 2017 contra Nakamura, sin embargo no compite contra un boxeador de élite fue en setiembre del 2015 cuando dominó a André Berto.



En tanto, Manny Pacquiao se encuentre vigente en el primer nivel. Hace solo unos meses derrotó al invicto Keith Thurman y se coronó campeón mundial de peso wélter de la AMB.