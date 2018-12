Floyd Mayweather y la promotora japonesa de MMA Rizin FF ya acordaron las reglas para el esperado enfrentamiento entre 'Money' Mayweather y el campeón de kickboxing Tenshin Nasukawa, que se llevará a cabo este 31 de diciembre, en la Super Arena Saitama, en el país del Sol Naciente.



El anunció fue hecho durante una rueda de prensa llevada a cabo en el gimnasio de Floyd Mayweather en Las Vegas. Hasta los Estados Unidos viajó Tenshin Nasukawa y demostró sus habilidades en el ring ante los medios especializados.



La pelea de exhibición entre Floyd Mayweather Jr. y Tenshin Nasukawa tendrá una duración de tres asaltos de tres minutos cada uno, además, no habrán jueces

Sin jueces esto quiere decir que si no hay nocaut, el encuentro terminará en una empate y no en un resultado sin decición, además, Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa utilizarán guantes de MMA (8 onzas).



Como era de esperar las reglas serán de boxeo, es decir no están permitidas las llaves de sumisión, derribos, las patadas y ningún otro ataque que no sea con los puños.

El peso acordado para la pelea entre Floyd Mayweather y Tenshin Nasukawa será de 147 libras, es decir 67.7 kilogramos. Como ya se anunció días atrás, la presentación se llevará a cabo el 31 de diciembre en la Super Arena Saitama de Japón.



Durante la conferencia Floyd Mayweather dijo que no se enfrentará ni a Conor McGregor ni a Khabib Nurmagomedov en MMA, mientras que Tenshin Nasukawa se mostró orgulloso de ser el primer japonés en enfrentar a 'Money'.