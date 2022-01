Kimi Raikkonen decidió retirarse de la Fórmula 1 tras más de 20 años de trayectoria luego de su participación en el Gran Premio de Abu Dabi. Sin embargo, dejó fuertes y controversiales declaraciones contra la principal competición de automovilismo internacional.

Durante una entrevista con el medio especializado ‘Motorsport’, el finlandés se mostró incómodo con diversos factores. “Muchas cosas son muy falsas aquí. Es bueno estar fuera. Aquí hay mucha más (maldad) de lo que la gente ve desde afuera”, explicó.

“Hay muchas cosas que no tienen sentido, al menos en mi cabeza, de lo que sucede aquí. Todo tipo de tonterías que circulan por ahí. Todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Cosas que ni siquiera creo que deberían ocurrir”, añadió el popular ‘The Iceman’.

Al ser consultado sobre las razones, Kimi Raikkonen respondió: “El dinero, el dinero ha cambiado las cosas, como en cualquier deporte. Cuanto más dinero pones, más política hay. En general, en cualquier país, hay cosas que la gente nunca sabe hasta que estás dentro de todo”.

“La Fórmula 1 ha perdido el norte y ha sido así durante muchos años. Pero tal vez la gente se dé cuenta ahora. Sé muchas cosas que suceden, pero no me involucro. No creo que sea muy saludable para ti si lo haces”, añadió.

Es importante mencionar que Raikkonen salió campeón del mundo con Ferrari en 2007. Previamente, había obtenido el segundo lugar en 2003 y 2005.