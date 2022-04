Max Verstappen ganó el “sprint” del Gran Premio de Emilia Romagna y partirá como primero en el circuito de este domingo. El piloto neerlandés apeló a su jerarquía de actual campeón del mundo para darle vuelta a una carrera que parecía perdida.

Charles Leclerc se consagraba como ganador, sin embargo, el representante de Red Bull Racing sacó su experiencia en la recta final y terminó como líder del certamen. Por su parte, el oriundo de Mónaco se ubicó en la segunda casilla, mientras que Sergio ‘Checo’ Pérez quedó relegado en la tercera posición.

Tras el “sprint”, Max Verstappen expresó sus sensaciones por la victoria. “Mi salida no ha sido muy buena, me han patinado las ruedas y después he tenido que mantenerme calmado porque parecía que Charles tenía más ritmo”, declaró el corredor de autos ante la prensa.

De la misma manera, recordó que el trayecto fue complicado por momentos. “Luego Charles se ha quedado sin neumáticos y he podido reducir la diferencia, aunque no he podido presionarle hasta el final”, mencionó. “Estoy muy contento de haber tenido una clasificación al sprint limpia. Aunque mañana con otros compuestos igual cambia la situación”, añadió.

Verstappen se quedó con el GP de Arabia Saudita

Es importante mencionar que el piloto de Red Bull ganó el Gran Premio de Arabia Saudita tras superar en el trayecto final a Charles Leclerc. “Estábamos luchando duro en el frente. Fue difícil. Estoy muy feliz de que finalmente hayamos comenzado la temporada”, señaló Verstappen el pasado 27 de marzo.