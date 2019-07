La Foto viral y la historia de la futbolista y el pequeño Joseph que conmovió al mundo

Foto viral: La futbolista de Orlando Pride, Carson Pickett, y el pequeño Joseph Tidd protagonizaron la imagen más tierna del fútbol al ser captados en pleno saludo al borde de una cancha.



La foto se hizo viral de inmediato por lo que simbolizaba uno de los gestos de humanidad más conmovedores del deporte. Ambos comparten la misma discapacidad física como se muestra en la imagen.



Pero la historia de ambos no se inicia con el conmovedor encuentro. Los padres de Joseph conocieron el esfuerzo por la superación de Pickett y buscaron un primer encuentro en abril pasado. Toda la familia compartió junto a la futbolista y el pequeño.



La foto se viralizó de inmediato y se demostró que el fútbol no es solo un deporte. Carson Pickett es futbolista profesional en Estados Unidos pese a su discapacidad.



"¡Tenemos el mismo brazo! El fútbol como juego significa mucho para mí, pero las oportunidades que me ofrece este deporte son inigualables. Joseph, eres mi nuevo héroe", citó Picket en su cuenta de Instagram.

