Cruz Azul vs. Forge EN VIVO vía Fox Sports EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este jueves 24 de febrero por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions. El encuentro se jugará a partir de las 8:30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Azteca.

El equipo mexicano llega con una pequeña ventaja tras ganar en la ida por 1-0 con gol de Rómulo Otero. Asimismo, está motivado, pues en la reciente fecha de la Liga MX venció por 4-1 a Toluca con doblete de Santiago Giménez, otro de Juan Escobar y uno de Carlos Rodríguez.

Tras la goleada a los ‘Diablos Rojos’, el entrenador de la ‘Máquina’, Juan Reynoso, destacó el rendimiento de los jugadores. “La valoración es de satisfacción plena. No sólo me quedaría con el segundo tiempo porque si no haces el primer tiempo de desgastar, de tener presencia en el área rival, no pasa lo del complemento. Siempre una situación lleva a la otra, lo que más valoro es que volvimos a ser ese equipo que los cambios nos potencian”, señaló en conferencia de prensa.

“Todos dieron en lo individual y a eso apostamos. Lo que sucedió con Necaxa nos pegó fuerte, hubo una buena reflexión, una buena crítica. Hicimos un buen partido el miércoles (en la Concachampions) a pesar de las condiciones climatológicas y hoy ante Toluca ratificamos esa actuación”, añadió.

Con la victoria ante Toluca, Cruz Azul sumó 13 puntos y ascendió hasta la tercera casilla del Clausura 2022 de la Liga MX. Los ‘Cementeros’ buscan alargar su racha de triunfos ante Forge.

Cruz Azul vs. Forge: a qué hora juegan

Perú: 8:30 p. m.

Ecuador: 8:30 p. m.

Colombia: 8:30 p. m.

México: 7:30 p. m.

Argentina: 10:30 p. m.

Uruguay : 10:30 p. m.

Chile: 10:30 p. m.

Por su parte, el defensor de Forge FC, Ashtone Morgan, quedó incómodo tras la derrota en la ida, pues consideró que sus dirigidos se esforzaron para sacar adelante el resultado.

“Mostramos mucha lucha hoy. Todos estábamos bastante molestos con el resultado real, todos sentimos que había algo en ese juego para nosotros. Tuvimos muchas cosas positivas, aprendimos mucho sobre ellos y lo llevaremos al próximo partido”, señaló en conferencia de prensa.

El club canadiense sabe que será un cotejo muy complicado en el Estadio Azteca, sin embargo, busca dar el batacazo. “No hay mejor oportunidad que jugar al fútbol de Forge en ese campo. Sentimos que dejamos algo sobre la mesa, y estamos muy emocionados y listos para ponernos en marcha y dar pelea”, mencionó Morgan.

Cruz Azul vs. Forge: dónde ver la transmisión

Es importante mencionar que el encuentro entre Cruz Azul vs. Forge por los octavos de final de la Concachampions se transmitirá en exclusiva a través de Fox Sports 2 para todo el territorio mexicano.