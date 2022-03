Pumas vs. New England EN VIVO vía Fox Sports ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de ida de cuartos de final de la Concachampions, este miércoles 9 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora mexicana) y 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte y Fanatiz Mexico. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con algunos días más de descanso que su rival, el mexicano Pumas visitará a New England Revolution, buscando un resultado que le permita llegar a la vuelta con tranquilidad. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Gillette Stadium.

Pumas vs. New England: horarios del partido y canales

México - 7:00 p.m. - Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte y Fanatiz Mexico

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m. - Fox Sports App

Paraguay - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (jueves 10 de marzo)

Estados Unidos - Fox Sports 2, TUDN.com, FOX Sports App, Foxsports.com, TUDN App y TUDN USA

Pumas vs. New England: así llegan los universitarios

Los ‘Felinos’ no tuvieron actividad el reciente fin de semana. Su partido ante Mazatlán fue suspendido, luego de los brutales enfrentamiento el sábado en La Corregidora, estadio de Quéretaro. La Liga MX, ante ese episodio de violencia, decidió que el torneo entre en pausa.

Pumas esperaba retomar la senda del triunfo el domingo, después de tres partidos sin ganar en el torneo doméstico, antes de viajar a Foxborough (Massachusetts) para el primero de los duelos ante el New England, un equipo que avanzó directamente en los octavos por la no presentación de su rival, el AS Cavaly de Haití.

La escuadra que dirige el argentino Andrés Lillini, por su parte, se deshizo en octavos del Saprissa costarricense con un marcador global de 6-3.

El argentino Juan Dinenno, exdelantero del Deportivo Cali, fue autor de tres de los seis goles de un Pumas que aspira a inscribir su nombre en el palmarés del torneo regional por primera vez desde el cambio de formato de 2008.

Pumas vs. New England: la actualidad de los ‘Revs’

El Revolution, por su parte, se saltó los octavos de final por el abandono del AS Cavaly, que alegó problemas para conseguir visados a Estados Unidos.

En la MLS, la escuadra de Foxborough arrancó la nueva temporada con un empate y una celebrada victoria el sábado ante el FC Dallas que convirtió al veterano Bruce Arena en el entrenador con más partidos ganados de la historia de esta liga.

El exseleccionador estadounidense, de 70 años, fue elegido el año pasado Mejor Entrenador de la liga por cuarta ocasión.

El gol del triunfo del sábado estuvo a cargo del español Carles Gil, estrella del equipo y MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada campaña en la MLS.

Pumas vs. New England: probables alineaciones

New England Revolution: Earl Edwards Jr, Brandon Bye, Andrew Farrell, Omar González, DeJuan Jones, Matt Polster, Sebastian Lletget, Tommy McNamara, Carles Gil, Gustavo Bou y Adam Buksa. DT: Bruce Arena.

Pumas: Alfredo Talavera, Alan Mozo, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Efraín Velarde, Leonel López, Ricardo Galindo, Cristian Battocchio, Sebastián Saucedo, Juan Dinenno y Washington Corozo. DT: Andrés Lillini.

Con información de AFP.