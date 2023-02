Con 6 partidos terminados en walk over y muchos más que no se transmitieron ni por redes, el conflicto por los derechos de televisión de la Liga 1 ha llevado a tener uno de los inicios de campeonato más irregulares de la historia. En ese sentido, la FPF hace un nuevo intento para reunir a los clubes y atraerlos a su modelo asociativo.

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, firmó una carta enviada a los 19 clubes de la Liga 1 para implementar una mesa de trabajo y buscarle soluciones a este tema. La invitación incluye a los 8 clubes alineados con 1190 Sports, los 6 rebeldes (Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC. y Deportivo Municipal) y los 2 con posición indefinida (Universitario y Sport Boys).

La reunión se llevará a cabo este lunes 13 de febrero a las 6:00 p.m. en una sede aún sin definir. Cabe destacar que la FPF solo se encarga de entablar la mesa de diálogo mas no participará del “desarrollo bajo comentario”.

“Invitamos a una mesa de trabajo, la cual tiene como finalidad que los clubes que conforman la Liga 1 puedan realizar un detallado análisis de daños ante posibles contingencias legales , así como la revisión de la parte técnica del modelo de explotación de los derechos de transmisión audiovisual de dicha competición, previstos en los contratos suscritos para tales efectos y, de esta manera, puedan desarrollar objetivos viables para encaminar la explotación conjunta de derechos audiovisuales de la Liga 1″, reza el comunicado.

Invitación de la FPF a los clubes de la Liga 1 para iniciar una mesa de trabajo. (Imagen: FPF)

¿Asistirán los 6 clubes rebeldes?

Una reunión de este tipo tiene un antecedente reciente. El presidente de Alianza Atlético de Sullana, Lander Aleman, propuso una reunión entre todos los clubes para solucionar el tema. A dicha citación no acudieron los clubes rebeldes.

“Lo que llama la atención es que la convocatoria no tiene un trasfondo definido, no sabemos a qué nos han convocado. Nosotros como Alianza Lima y los ocho clubes que hemos formado una posición, tenemos algo muy marcado y no vamos a asistir. Si la Federación tiene la voluntad de entrar a conversar, nosotros estamos abiertos, pero que lo haga oficialmente a través de los canales respectivos”, dijo en aquella ocasión Diego Guerrero, asesor legal de Alianza Lima.

“Esperamos una invitación de la Federación. Entendemos que hay otros clubes que tienen otra posición, los ocho tenemos la nuestra y esperemos una comunicación y nos sentamos a conversar. La FPF debería llamar a la unidad, al bienestar del fútbol peruano, debe tomar las cartas en el asunto. Si no viene de ellos, el fútbol peruano va a seguir cayendo y va a estar peor de lo que está”, añadió en torno a la negativa de los ‘íntimos’ para acudir.

Siendo la FPF la que hace la cita y especificando el tema a tratar, se resuelven las objeciones que puso Alianza para no acudir a la reunión anterior, no obstante no se puede asegurar aún su presencia ya que la posición de los clubes rebeldes es muy definida a favor de los contratos que ya firmaron con el Consorcio y la opinión de los otros clubes haría muy poco para cambiarla.