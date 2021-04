Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila / Fotos: Allengino Quintana

A fines del siglo pasado, un libro generaba revuelo en nuestro país. Jaime Bayly se estrenaba como escritor y en 1994 publicó: ‘No se lo digas a nadie’. El mundo del fútbol se convulsionó, porque el periodista escribió en primera persona y ‘revelaba’ una supuesta historia de amor entre él y un proyecto de ‘estrella’ de nuestro balompié: Francesco Manassero. Afirmaba haber tenido un encuentro sexual con el jugador de Sporting Cristal y la Selección peruana.

Francesco, ¿Cuál es la verdad de lo contado en el libro de Bayly?

Él tenía una columna en ‘Expreso’ y escribió sobre mí.

¿Expresó algo especial?

El titular fue: ‘Manasero se las trae’ y comentaba de mi juego. Fue bien bacán.

¿Qué siguió?

Nos fuimos de viaje con la selección a Trinidad y Tobago y lo encontré en el aeropuerto y le agradecí por lo que había escrito.

Buen gesto

Y él muy educado me respondió y nos fuimos todo el viaje conversando. Todos los temas fueron de fútbol.

¿Qué ocurrió llegando?

Él había viajado a cubrir el cuadrangular que iba a jugar la selección y se hospedó en el mismo hotel donde estábamos nosotros.

¿Se volvieron a ver?

Cuando estábamos en el comedor, se sentaba solo y lo llamaba para que comparta mesa con nosotros.

¿Era solitario?

Bien tímido. Incluso en el estadio, cuando nosotros nos ubicábamos en la tribuna viendo el primer partido, se iba a un rincón, lejos y le decía que se acerque.

Todo bien entonces

Sin problemas. En ese tiempo yo compartía habitación con José del Solar y Jaime, nos dijo: ‘Oye, si quieren llamar por teléfono a Lima, vayan a mi cuarto, que yo las hago desde allí y todo lo paso a cuenta del periódico’.

¿Aceptaron?

Por supuesto. En ese tiempo una llamada de larga distancia costaba un platal. Encima no ganabas la plata de hoy.

¿Pero fuiste?

Fui con ‘Chemo’ y conversábamos con nuestras enamoradas.

¿Eso fue todo?

En 1994 jugaba en Turquía, vine de vacaciones y entrenaba en Cristal y bien llegué empezaron a vacilarme: ‘Oye, te ‘levantaste’ a Bayly’, me gritaban.

¿Y tú?

No sabía nada. Luego vi que en una revista sacaron el capítulo: ‘El futbolista’ y allí habla de un tal Gianfranco Bonelli, apellido italiano. Describe alto, de ojos claros y la selección. ¿Quién más?

Contaba que tuvieron encuentro carnal

Sí y nunca me molesté. Porque sé que es mentira.

¿Y cuándo hicieron una película adaptada del libro?

Fui a verla, pensando que de repente podía salir esa parte que él me nombra

¿Te volviste a cruzar?

Nunca más

Y si lo vuelves a ver, ¿le dirías algo?

Para nada

¿Te jodían duro?

Una vez, jugando en Pesquero de Chimbote, nos íbamos en bus a Trujillo.

¿Qué ocurrió?

Mi compañero Martín Duffó se puso de pie, sacó el libro y poniendo voz de locutor, empezó a leer todo el capítulo.

¿Otra de ese tema?

Una vez, en una reunión, me encontré al actor Diego Bertie y como a él también lo había nombrado, se quejaba: ‘Cómo puede ser posible que siendo mi amigo haya escrito eso, conoce a mi familia’ y al verme me dijo: ‘¿Y a ti no te molesta?’.

¿Qué respondiste?

Solo le dije: ‘A mi nada, porque no soy gay’.

¿Los rivales te molestaban?

Una vez Marcelo Asteggiano, cuando él jugaba en Cristal, me gritaba: ‘Has estado con Bayly’. Pero yo nunca hice caso.

¿Qué te gritaban los hinchas?

Los de la ‘U’ y Alianza me llamaban: ‘No se lo digas a nadie’.

Así pasen los años, siempre te tocaremos este tema

Y lo responderé, porque no soy gay y no tengo nada contra ellos. Respeto y por eso nunca me ha afectado lo que se escribió y las bromas que me hacían.