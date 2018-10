Francia vs. Alemania. EN VIVO EN DIRECTO. Dos campoenes del mundo se ven las caras. La 'Mannschaft' visitan a los 'Blues' por la cuarta jornada del Grupo A-1 de la Liga de Naciones de la UEFA. El duelo será este martes en el Stade de France de París, desde la 1:45 p.m. (Hora peruana) y también lo puedes seguir por la señal de DirecTV Sports.



Este Francia vs. Alemania será una tabla salvavidas para Joachim Low luego de caer 3-0 el sábado contra Holanda y la opinión publica pida una renovación del equipo campeón del mundo en 2014. Una victoria en la Liga de Naciones calmaría esta tormenta.



El Francia vs. Alemania se convertirá en el campeonato ideal para que el entrenador de la 'Mannschaft' por 12 años revalide sus credenciales y apuesta por su quinteto campeón: Neuer, Boateng, Hummels, Kroos y Müller, la columna vertebral de su equipo, aunque la prensa le pide una revolución en su esquema. Jerome Boateng será baja por una lesión en el tobillo y podría ser reemplazado por Niklas Süle o a Jonathan Tah.

Para el campeón del mundo este Francia vs. Alemania no significa mayor presión, pues los 'Blues' aun vi ven la luna de miel tras conseguir el campeonato mundial. El pasado jueves con Kylian Mbappé, en el complemento, empataron 2-2 ante Islandia y no hubo mayor drama psea que estuvieron cerca de su primera derrota.



Didier Deschamps, hizo guardar energías al delantero del PSG para Francia vs. Alemania pensado en el duelo de este martes.

Los campeones del mundo afrontan esta rueda de la Liga de Naciones con un record de suma 14 partidos sin perder, u8na estadística que se podría romper esta semana.



Francia vs. Alemania: Posibles alienaciones:



Francia: Lloris, Sidibé, Varane, Kimpembe, Lucas Hernández, Kanté, Pogba, Griezmann, Payet, Mbappé y Giroud.



Alemania: Neuer, Ginter, Süle, Hummels, Héctor, Can, Kimmich, Kross, Sané, Draxler, Werner.