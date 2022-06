Francia vs. Austria EN VIVO vía Star Plus ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga A y Grupo 1 de la UEFA Nations League este viernes 10 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Ernst Happel.

El vigente campeón del mundo sale en busca de la primera victoria de la competición. El elenco liderado por el seleccionador Didier Deschamps perdió en el estreno en casa contra Dinamarca por 1-2 y, sobre el final, le hicieron el gol del empate (1-1) en la visita sobre Croacia. Hasta aquí, los galos sumaron un punto, a cinco del combinado danés, líder con cinco.

¿A qué hora juegan Francia vs. Austria en vivo en la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Debido a la seguidilla de partidos, el técnico de Francia realizará modificaciones con respecto a la última presentación. Así, Karim Benzema y Antoine Griezmann se perfilan como los referentes en la ofensiva, mientras que Kylian Mbappé salió lesionado en el debut del certamen. Vuelven Hugo Lloris y los hermanos Lucas y Theo Hernandez.

De su lado, Austria de Ralf Rangnick quiere dar el golpe jugando en casa. Se espera el retorno del capitán David Alaba, luego de perderse los dos juegos anteriores. Asimismo, el central Philipp Lienhart debe quedar listo para entrar en la convocatoria. En la delantera, Marko Arnautovic seguirá como el referente de área.

Francia vs. Austria: canal de transmisión

Para ver el partido entre Francia y Austria de la UEFA Nations League hay una opción en canales de TV de habla hispana. Si estás en México y Centroamérica puedes seguirlo en SKY HD.

¿Dónde ver online el partido Francia vs. Austria en la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Francia y Austria hay tres opciones. Si vives en Sudamérica puedes seguirlo en Star Plus. Si estás en México debe verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si te encuentras en España podrás seguirlo en UEFA TV.

Francia vs. Austria: posibles alineaciones del partido

Francia: Lloris; Pavard, Konaté, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Tchouameni, Kamara, Coman, Diaby, Griezmann, Benzema.

Austria: Lindner; Posch, Alaba, Wober; Lainer, Laimer, Schlager, Weimann; Sabitzer; Onisiwo, Arnautovic.