Francia vs Colombia: El error de Ospina en el primer gol de Giroud para los galos [VIDEO]

En el Colombia vs Francia, Giroud anotó el primero para los galos tras un error del arquero David Ospina en el minuto 11 del primer tiempo.



Después de un centro en el ataque francés, Ospina no pudo contener el balón en sus manos y Giroud tan solo empujó la redonda para poner el primero en el Colombia vs Francia.



Con este gol, Olivier Giroud alcanzó los 30 goles con la selección de Francia, igualando la marca Just Fontaine y Jean-Pierre Papin y siendo el quinto máximo goleador histórico de los galos.



Gol de Giroud tras error de Ospina. (Video: YouTube)

