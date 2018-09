Francia vsHolanda : EN VIVO ONLINE TV El equipo 'Blue' enfrenta este domingo a la 'Naranja Mecánica' en el Stade de France por la segunda fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones UEFA. Francia busca ante Holanda su primer triunfo en el torneo europeo. (1:45 p.m. hora peruana) (DirecTv 610 para América)



Francia vs Holanda será un nuevo desafío para el campeón del mundo, que no pudo sacarle lustre a su título de Rusia 2018, tras empatar 0-0 con Alemania en el debut de las Liga de las Naciones UEFA.



En cambio, el partido Francia vs Holanda, es la ocasión para los 'túlipanes' de ratificar el buen inicio del nuevo proceso de Ronald Koeman tras remontar 2-1 a Perú en amistoso internacional por fecha FIFA, en Ámsterdam.



Sin duda, la expectativa del cuadro galo y sus hinchas de cara al Francia vs Holanda será ver nuevamente en acción en su país el vigente campeón del mundo. Un reencuentro en el que tendrán que demostrar de inmediato su vigencia con goles y buen juego.



La ceremonia en el Stade de France antes del encuentro Francia vs Holanda será emotiva. La Copa del Mundo se mostrará a los asistentes, que ya aseguraron un lleno total.

Mira el último triunfo 2-1 de Holanda ante Perú en Ámsterdam:

Perú 1-2 Holanda: Goles y resumen

El técnico francés Didier Deschamps tiene previsto poner a sus estrellas Mbappé, Pogba y Griezmann en el Francia vs Holanda, para sacar los tres puntos y quedar como líder de la serie de la Liga de las Naciones de la UEFA.



El portero Hugo Lloris lesionado será la única baja de los blues para el partido Francia vs Holanda. Los tulipanes tendrán su pieza clave en el ataque, Memphis Depay, que llega al encuentro inspirado tras marcar un doblete a la selección peruana.

Alineaciones posibles del Francia vs Holanda:



Francia: Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kanté, Matuidi; Dembelé, Griezmann, Mbappé.

Holanda : Jasper Cillessen; Kenny Tete, Matthijs de Ligt, Virgil Van Dijk, Daley Blind; Georginio Wijnaldum, Ruut Vormer, Kevin Strootman, Quincy Promes; Ryan Babel, Memphis Depay.

